06 декабря 2025 в 20:17

Поимка пенсионера из-за настойки за 300 рублей закончилось его смертью

В Кирове пенсионер умер во время задержания за кражу настойки за 300 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кирове пожилой мужчина скончался во время задержания по подозрению в краже настойки стоимостью 300 рублей, сообщает URA.RU. Как сообщает издание, на пенсионера одновременно набросились сотрудница магазина и охранник.

Охранник прижал пенсионера, усевшись на него сверху, в то время как продавщица вместе с грузчиком связывали ему руки и ноги скотчем. К приезду полиции обездвиженный мужчина уже не подавал признаков жизни.

Медицинская экспертиза показала, что у пенсионера была атеросклеротическую болезнь сердца, однако Следственный комитет РФ все равно возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дочь погибшего рассказала, что троица продолжает работать в магазине. При этом ее саму отныне не пускают в супермаркет.

Ранее сообщалось, что сотрудника Wildberries раздавило лифтом на складе компании в Екатеринбурге. По версии компании, молодой человек оказался в зоне работы оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина. Оперативно прибывшим на место медикам осталось только лишь констатировать смерть.

