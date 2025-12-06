Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени Из названия партии Вагенкнехт уберут ее имя

Название партии немецкого политика Сары Вагенкнехт «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» поменяется — из него уберут имя экс-лидера, передает РИА Новости. Отмечается, что Вагенкнехт накануне отказалась от председательства в политическом объединении.

Во время съезда членами партии было утверждено новое название — «Союз социальная справедливость и экономическая разумность». Большинство проголосовали за новое наименование. Оно будет использоваться с 1 октября 2026 года после того, как в нескольких землях Германии пройдут выборы.

Ранее стало известно, что правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца может развалиться из-за разногласий вокруг пенсионной реформы. При преимуществе коалиции всего в 12 голосов против нее сейчас выступили как минимум 18 парламентариев. Сопредседатель СДПГ Бербель Бас заявила, что провал инициативы может обернуться досрочными выборами.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца снизился до минимального значения, свидетельствуют результаты исследования института INSA. Только 22% граждан ФРГ удовлетворены работой кабинета министров.