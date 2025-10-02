«Каждый пятый»: Слуцкий намерен сделать ЛДПР главной оппозиционной партией Слуцкий: за пять лет доверие к ЛДПР должно вырасти на 20%

Либерально-демократическая партия России через пять лет должна добиться доверия каждого пятого избирателя, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на XXXVII съезде политического объединения. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, необходимо, чтобы общий рост составил более 20%.

Какой ЛДПР должна стать через пять лет? Главной оппозиционной партией в стране, партией конструктивной оппозиции. Нам должен доверять как минимум каждый пятый избиратель. Сегодня нам доверяет каждый девятый, то есть уровень доверия партии (через пять лет. — NEWS.ru) должен вырасти более чем до 20%, — подчеркнул Слуцкий.

Лидер партии отметил, что ЛДПР должна стать надежным партнером президента РФ Владимира Путина. Чтобы достичь всех поставленных целей, политическое объединение должно иметь свою выверенную программу достижения задач, добавил он.

Ранее Слуцкий заявил, что оппозиционный статус ЛДПР проявляется не в голосовании против ключевых правительственных инициатив, а в поиске более эффективных путей для достижения результатов. По его словам, ЛДПР фокусируется на конструктивных решениях, отвечающих интересам страны и ее граждан.