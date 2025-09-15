Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:42

Слуцкий объяснил, в чем заключается оппозиционность ЛДПР

Слуцкий: ЛДПР фокусируется на решениях, отвечающих интересам России и ее граждан

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: NEWS.ru

Оппозиционный статус ЛДПР проявляется не в голосовании против ключевых правительственных инициатив, а в поиске более эффективных путей для достижения результатов, заявил председатель фракции Леонид Слуцкий, подводя итоги участия кандидатов от партии в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ЛДПР фокусируется на конструктивных решениях, отвечающих интересам страны и ее граждан.

Наша оппозиционность заключается не в том, чтобы проголосовать против бюджета или против председателя ЦБ РФ, а в том, чтобы найти более короткий и эффективный путь к достижению очевидно необходимого результата для страны и для людей, — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что диалог с правительством выстроен и на каждой сессии Госдумы позиция ЛДПР находит отклик. Так, десятки законодательных инициатив фракции были приняты и стали федеральными законами, уточнил политик. Такого уровня результативности у партии не было за всю ее историю, резюмировал он.

Ранее лидер ЛДПР выразил мнение, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, несмотря на то, что многие жители потеряли своих родных и близких.

Единый день голосования прошел в России с 12 по 14 сентября. Выборы принесли победу всем действующим губернаторам и врио глав регионов.

ЛДПР
Леонид Слуцкий
видео
партии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.