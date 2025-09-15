Слуцкий объяснил, в чем заключается оппозиционность ЛДПР Слуцкий: ЛДПР фокусируется на решениях, отвечающих интересам России и ее граждан

Оппозиционный статус ЛДПР проявляется не в голосовании против ключевых правительственных инициатив, а в поиске более эффективных путей для достижения результатов, заявил председатель фракции Леонид Слуцкий, подводя итоги участия кандидатов от партии в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ЛДПР фокусируется на конструктивных решениях, отвечающих интересам страны и ее граждан.

Наша оппозиционность заключается не в том, чтобы проголосовать против бюджета или против председателя ЦБ РФ, а в том, чтобы найти более короткий и эффективный путь к достижению очевидно необходимого результата для страны и для людей, — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что диалог с правительством выстроен и на каждой сессии Госдумы позиция ЛДПР находит отклик. Так, десятки законодательных инициатив фракции были приняты и стали федеральными законами, уточнил политик. Такого уровня результативности у партии не было за всю ее историю, резюмировал он.

Ранее лидер ЛДПР выразил мнение, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, несмотря на то, что многие жители потеряли своих родных и близких.

Единый день голосования прошел в России с 12 по 14 сентября. Выборы принесли победу всем действующим губернаторам и врио глав регионов.