Определились губернаторы восьми субъектов России

Сотрудники Участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней

Избирательные комиссии обработали 100% протоколов и определили результаты губернаторских выборов в восьми субъектах Российской Федерации. Наибольший результат показал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, набравший 86,92% голосов.

Действующие главы регионов и врио губернаторов подтвердили свои полномочия, получив уверенную поддержку избирателей. Выборы прошли в штатном режиме при высокой явке избирателей.

Согласно официальным данным, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев побеждает с 83,85% голосов. Глава Севастополя Михаил Развожаев набирает 81,72% голосов. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз сохраняет пост с результатом 78,78% голосов. Чуть больше 70% голосов получил нынешний глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Александр Дрозденко набрал 84,21% на выборах в Ленинградской области, а врио главы Коми Ростислав Гольдштейн получил поддержку 70,04% избирателей. Наконец, действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сохранил пост с результатом 67,32%.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах с использованием платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России достигла 90,54%. В процессе приняли участие более 1,5 млн граждан страны.