Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 00:30

Подведены итоги электронного голосования в России

В Минцифры РФ заявили, что явка на электронном голосовании превысила 90%

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Итоговая явка на выборах с использованием платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России достигла 90,54%, сообщила пресс-служба Минцифры. В процессе приняли участие более 1,5 млн граждан страны.

Наибольшую активность в онлайн-голосовании проявили избиратели из Свердловской (238 тыс.), Ростовской (232,5 тыс.) областей и Чувашии (186,2 тыс.). Далее в списке лидеров расположились Пермский край и Челябинская область. Анализ демографии участников ДЭГ показал, что большинство составили граждане в возрасте от 35 до 50 лет (44%), а доля женщин (66%) была практически вдвое выше, чем мужчин (34%). Голосование в дистанционном формате, которое проходило с 12 по 14 сентября, было доступно для жителей 24 регионов страны.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что эти действия получат ответ. Выборы в России проходят в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.

Россия
выборы
итоги
онлайн голосование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.