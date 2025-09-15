Подведены итоги электронного голосования в России В Минцифры РФ заявили, что явка на электронном голосовании превысила 90%

Итоговая явка на выборах с использованием платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России достигла 90,54%, сообщила пресс-служба Минцифры. В процессе приняли участие более 1,5 млн граждан страны.

Наибольшую активность в онлайн-голосовании проявили избиратели из Свердловской (238 тыс.), Ростовской (232,5 тыс.) областей и Чувашии (186,2 тыс.). Далее в списке лидеров расположились Пермский край и Челябинская область. Анализ демографии участников ДЭГ показал, что большинство составили граждане в возрасте от 35 до 50 лет (44%), а доля женщин (66%) была практически вдвое выше, чем мужчин (34%). Голосование в дистанционном формате, которое проходило с 12 по 14 сентября, было доступно для жителей 24 регионов страны.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы собирают данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что эти действия получат ответ. Выборы в России проходят в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.