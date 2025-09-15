Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:00

Слуцкий оценил выборы в новых российских регионах

Слуцкий назвал неплохими результаты выборов в новых российских регионах

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, однако добавил, что у жителей этих территорий складываются сложные моральные ситуации из-за потери близких.

Неплохо прошли [выборы в новых регионах], высокая явка. Надо понимать, что эти регионы — это не Крым и не Севастополь. Многие потеряли своих родных и близких. Не у всех простая ситуация в жизни сегодня, — сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил, что попытки институтов Евросоюза представить российские реалии в негативном свете выглядят неубедительно. Он отметил, что знакомому с российской ситуацией человеку сложно воспринять эти претензии серьезно.

Между тем глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования, рассказала, что успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны.

Леонид Слуцкий
выборы
видео
новые регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.