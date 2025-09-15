Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, однако добавил, что у жителей этих территорий складываются сложные моральные ситуации из-за потери близких.

Неплохо прошли [выборы в новых регионах], высокая явка. Надо понимать, что эти регионы — это не Крым и не Севастополь. Многие потеряли своих родных и близких. Не у всех простая ситуация в жизни сегодня, — сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил, что попытки институтов Евросоюза представить российские реалии в негативном свете выглядят неубедительно. Он отметил, что знакомому с российской ситуацией человеку сложно воспринять эти претензии серьезно.

Между тем глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования, рассказала, что успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны.