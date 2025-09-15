Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 12:58

Слуцкий раскритиковал попытки ЕС негативно представить российские реалии

Слуцкий: институты Евросоюза пытаются негативно представить российские реалии

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попытки институтов Евросоюза представить российские реалии в негативном свете выглядят неубедительно, заявил в беседе с NEWS.ru на посвященной подведению итогов участия кандидатов от партии ЛДПР в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года пресс-конференции председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что знакомому с этой ситуацией человеку сложно воспринять эти претензии серьезно.

Что касается институтов Евросоюза, да, к сожалению, они пытаются точечно подвергнуть сомнению, как-то в негативе представить российские реалии. Но выглядит это для человека мало-мальски с этими реалиями знакомого на самом деле, совершенно неубедительно, поэтому даже, мне кажется, здесь не стоит тратить время на какие-либо комментарии, — сказал Слуцкий.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования, заявила, что успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны.

Она также сообщила, что системой дистанционного электронного голосования за время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак. Это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, уточнила Памфилова.

Леонид Слуцкий
Евросоюз
выборы
ЛДПР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.