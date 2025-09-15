Слуцкий раскритиковал попытки ЕС негативно представить российские реалии

Попытки институтов Евросоюза представить российские реалии в негативном свете выглядят неубедительно, заявил в беседе с NEWS.ru на посвященной подведению итогов участия кандидатов от партии ЛДПР в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года пресс-конференции председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что знакомому с этой ситуацией человеку сложно воспринять эти претензии серьезно.

Что касается институтов Евросоюза, да, к сожалению, они пытаются точечно подвергнуть сомнению, как-то в негативе представить российские реалии. Но выглядит это для человека мало-мальски с этими реалиями знакомого на самом деле, совершенно неубедительно, поэтому даже, мне кажется, здесь не стоит тратить время на какие-либо комментарии, — сказал Слуцкий.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования, заявила, что успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны.

Она также сообщила, что системой дистанционного электронного голосования за время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак. Это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, уточнила Памфилова.