Памфилова назвала залог стабильности России

Успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги единого дня голосования. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны, передает ТАСС.

Если выборы проходят нормально — значит, в стране все стабильно, — подчеркнула Памфилова.

Ранее она сообщила, что системой дистанционного электронного голосования за время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак. Это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, уточнила Памфилова.

Все цифровые ресурсы ЦИК в единый день голосования работали отлично, несмотря на хакерские атаки, добавила глава Центризбиркома. Среди них — ГАС «Выборы» 2.0 и платформа ДЭГ. Всего в стране проголосовали около 26 млн человек, а явка составила почти 47%.

В единый день голосования выборы разных уровней прошли сразу в 81 российском регионе. Так, состоялись прямые выборы губернаторов 20 субъектов РФ, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Кроме того, прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.