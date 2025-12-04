Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 17:17

Коалиция Мерца оказалась на грани распада из-за одной реформы

Bloomberg: спор вокруг пенсионной реформы грозит коалиции Мерца крахом

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца может развалиться из-за разногласий вокруг пенсионной реформы, сообщает Bloomberg. При преимуществе коалиции всего в 12 голосов против нее сейчас выступают как минимум 18 парламентариев, голосование назначено на 5 декабря.

На закрытом заседании фракции Мерц призвал всех консервативных законодателей поддержать спорный законопроект, предупреждая, что отрицательное голосование будет иметь драматические последствия, — сообщили изданию источники.

Сопредседатель СДПГ Бербель Бас заявила, что провал инициативы может обернуться досрочными выборами. Мерц в свою очередь заявлял, что нынешняя система социального обеспечения становится неподъемной для Германии на фоне растущих расходов и замедления экономического роста.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца снизился до минимального значения, свидетельствуют результаты исследования института INSA. Только 22% граждан ФРГ удовлетворены работой кабинета министров.

Германия
Фридрих Мерц
пенсионная реформа
коалиция
