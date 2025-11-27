В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»

Европа разрабатывает планы переброски 800 тыс. военных НАТО на восток, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает корреспондентом NEWS.ru. По словам сенатора, таким образом Брюссель готовит «инфраструктуру войны».

Появилась информация, что ФРГ готовит переброску 800 тыс. военнослужащих стран НАТО на восток. Они готовят инфраструктуру. Это не курс на милитаризацию, это создание инфраструктуры войны. <…> И я думаю, что они пойдут по этому пути очень далеко. Я не говорю, что они перейдут красные линии, — сказал Пушков.

Военный аналитик бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что разговоры о возможном вводе войск НАТО на Украину лишены практического смысла. По его словам, любые сценарии рассматриваются лишь на период после прекращения огня. Главным препятствием является позиция Вашингтона, без одобрения которого Европа не решится на такой шаг.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза намерены радикально сократить время, необходимое для переброски войск НАТО с западной части Европы на восточный фланг Альянса. Целью является сокращение сроков почти в 15 раз — с нынешних 45 дней до всего трех дней.