Совфед установил дату Дня памяти жертв геноцида советского народа

Совет Федерации одобрил закон об установлении в России новой памятной даты — 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. Инициатива, внесенная лидерами «Единой России» Владимиром Якушевым, Ириной Яровой и Владимиром Васильевым, внедряет соответствующие изменения в базовый закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Выбор даты имеет глубокое историческое обоснование и отсылает к событиям 1943 года. Именно 19 апреля был издан указ Президиума Верховного совета СССР, который впервые на официальном уровне признал масштабную политику уничтожения мирного населения на оккупированных территориях и заложил правовой фундамент для наказания военных преступников. По мнению авторов закона, новая дата необходима для сохранения исторической справедливости и признания преступлений нацизма геноцидом на законодательном уровне.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий официальное описание Государственного герба РФ. Законопроект детально прописывает форму крестов, венчающих короны и державу: они должны быть «прямыми равноконечными четырехконечными с расширяющимися концами».