19 декабря 2025 в 08:43

Госдума утвердит уточненное описание крестов на гербе России

Комитет Госдумы поддержал закон об изменении описания деталей герба России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий официальное описание Государственного герба РФ, что следует из материалов базы правовых документов. Законопроект детально прописывает форму крестов, венчающих короны и державу: они должны быть «прямыми равноконечными четырехконечными с расширяющимися концами».

Инициатива, внесенная группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, направлена на устранение разночтений в изображении ключевых элементов герба. Рассмотрение документа на пленарном заседании запланировано на 16 декабря. По мнению авторов, четкое закрепление этих параметров на правовом уровне позволит избежать искажений исторически сложившегося образа и обеспечит защиту государственных символов от некорректных интерпретаций.

Володин подчеркнул, что данная мера необходима для сохранения исторической преемственности и достоверности национальных атрибутов. Принятие закона станет частью системной работы парламента по защите культурного наследия страны и укреплению уважения к государственной идентичности России.

Ранее депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что исчезновение крестов с официальной символики ведомств и замена их ромбиками является безобразием. Он подчеркнул, что это действие затрагивает чувства верующих и историко-культурный контекст страны.

