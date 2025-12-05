ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:04

«Жизнь заставит»: в СФ высказались о восстановлении отношений РФ с Европой

Сенатор Джабаров: РФ может восстановить отношения с Европой и без участия США

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия способна наладить диалог с Европой без участия Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, для этого некоторым европейским государствам следует смягчить агрессивную позицию по отношению к РФ.

Россия может восстановить отношения с Европой без непосредственного участия США. Если европейцы захотят восстановить отношения с РФ, они должны сделать первые шаги. Европа сама шла на обострение ситуации. Мы готовы взаимодействовать, мы никогда не отказывались от контактов, но надо, чтобы Европа отказалась от своих планов нанести России стратегическое поражение. Но они же не отказываются от этого, — высказался Джабаров.

Он отметил, что экономические и исторические связи между россиянами и европейцами по-прежнему остаются значительными. По мнению сенатора, американцам не слишком важно улучшение отношений между РФ и ЕС.

Европейцев жизнь заставит самим искать пути нормализации отношений с Россией. Я думаю, что прозрение к европейцам придет, особенно в связи с тем, что в ближайшие несколько лет будет смена элит чисто по естественным причинам, придут более прагматичные политики к власти в европейских странах, которые поймут, что с Россией надо взаимодействовать, а не враждовать, — резюмировал Джабаров.

Ранее сообщалось, что США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией ключевым приоритетом своей внешней политики в Европе. Этот принцип закреплен в обновленной стратегии национальной безопасности Штатов.

США
Европа
Россия
Совфед
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Netflix «поглотил» Warner Bros. за $82,7 млрд
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за полтора часа
«Готовы создавать рабочие места в новых регионах»: чего ждет бизнес от ТИЭФ
«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали
В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.