«Жизнь заставит»: в СФ высказались о восстановлении отношений РФ с Европой Сенатор Джабаров: РФ может восстановить отношения с Европой и без участия США

Россия способна наладить диалог с Европой без участия Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, для этого некоторым европейским государствам следует смягчить агрессивную позицию по отношению к РФ.

Россия может восстановить отношения с Европой без непосредственного участия США. Если европейцы захотят восстановить отношения с РФ, они должны сделать первые шаги. Европа сама шла на обострение ситуации. Мы готовы взаимодействовать, мы никогда не отказывались от контактов, но надо, чтобы Европа отказалась от своих планов нанести России стратегическое поражение. Но они же не отказываются от этого, — высказался Джабаров.

Он отметил, что экономические и исторические связи между россиянами и европейцами по-прежнему остаются значительными. По мнению сенатора, американцам не слишком важно улучшение отношений между РФ и ЕС.

Европейцев жизнь заставит самим искать пути нормализации отношений с Россией. Я думаю, что прозрение к европейцам придет, особенно в связи с тем, что в ближайшие несколько лет будет смена элит чисто по естественным причинам, придут более прагматичные политики к власти в европейских странах, которые поймут, что с Россией надо взаимодействовать, а не враждовать, — резюмировал Джабаров.

Ранее сообщалось, что США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией ключевым приоритетом своей внешней политики в Европе. Этот принцип закреплен в обновленной стратегии национальной безопасности Штатов.