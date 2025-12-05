«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах Нарколог Шуров: в рехабах любовь рассматривается как вид наркотика

Любовные отношения в реабилитационных центрах для зависимых запрещены, так как пациенты подсаживаются на них, как на наркотик, рассказал NEWS.ru психиатр-нарколог, ведущий шоу «Звезды под капельницей» Василий Шуров. Он добавил, что лав-стори в рехабе — это всегда форс-мажор и угроза срыва реабилитационной программы.

Любовные отношения в реабилитационном центре — это срыв программы, потому что люди на этом «торчат» так же, как на наркотиках. Это считается очень большим проколом, и людей сразу переводят в другую программу, подальше друг от друга. Если человек выздоравливает, он должен быть сконцентрирован на этом процессе. В этой ситуации любовные истории — это просто «сесть на другой дофамин», — сказал Шуров.

Врач добавил, что еще больший форс-мажор в рехабах, когда персонал вступает в личные отношения с пациентами. По его словам, это за гранью врачебной этики.

Половину персонала надо поменять, начиная с руководителя программы. Это недопустимо и неприемлемо, — подчеркнул нарколог.

Ранее Василий Шуров заявил, что реалити-шоу о борьбе с зависимостями «Звезды под капельницей» чаще всего критикуют люди, у которых есть такие же проблемы. Он посоветовал всем критикам быть честными с самими собой.