Нарколог Шуров ответил критикам шоу «Звезды под капельницей»

Реалити-шоу о борьбе с зависимостями чаще всего критикуют люди, у которых есть такие же проблемы, заявил NEWS.ru ведущий нового шоу «Звезды под капельницей», психиатр-нарколог Василий Шуров. Он посоветовал всем критикам быть честными с самими собой.

Давайте честно признаем: триггернуло тех известных людей, у кого есть проблемы, которые считают, что они самые хитрые, самые умные, — их никто не ловил, и они так всю жизнь проживут. Садальский тоже высказался, но ладно, есть медицинская тайна, и не будем об этом, — сказал Шуров.

Врач посоветовал всем, кто остро отреагировал на шоу, подойти к зеркалу, внимательно посмотреть и оценить себя в плане зависимости. Шуров добавил, что на проекте у участников не было конкуренции, они не поливали друг друга грязью, не стали соревноваться, а помогали друг другу и это редкость для реалити-шоу.

В шоу «Звезды под капельницей» известные люди с наркотической и алкогольной зависимостью проходят лечение в реабилитационном центре. Руководит их реабилитацией медийный психиатр-нарколог Василий Шуров.

Ранее актер Никита Джигурда заявил, что гонорар за участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» равняется его пенсии за 20 лет. По его словам, он мог бы получить еще больше денег, если бы согласился на скандал с балериной Анастасией Волочковой, тоже принимавшей участие в проекте.