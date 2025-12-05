ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 15:40

В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома

В Лабытнанги из-за погоды разрушился фасад дома, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Руководитель управляющей компании получил представление.

В настоящее время руководителю управляющей организации ООО «ЯмалСтройСервис» внесено представление, а также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Лабытнанги Дмитрий Девятков. Ремонтные работы по исправлению фасада проконтролируют сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что власти Тульской области разработали план восстановления жилого дома, частично разрушенного в результате взрыва бытового газа. Поврежденный подъезд сначала полностью разберут для установления точных причин происшествия, а затем восстановят после получения экспертного заключения.

