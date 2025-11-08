Власти Тульской области раскрыли жильцам планы после обрушения подъезда Губернатор Миляев: разрушенный в Куркино подъезд будет разобран и восстановлен

Власти Тульской области разработали план восстановления жилого дома, частично разрушенного в результате взрыва бытового газа, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, поврежденный подъезд сначала полностью разберут для установления точных причин происшествия, а затем восстановят после получения экспертного заключения.

Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению, — отметил руководитель.

Миляев заверил, что под завалами не осталось людей. Четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб. Все жильцы разрушенного дома временно размещены у родственников. Для них также организовано бесплатное проживание и питание в гостинице «Надежда».

Ранее СМИ писали, что взрыв в жилом доме поселка Куркино Тульской области произошел во время проведения ремонтных работ в квартире на первом этаже. В момент инцидента 50-летний газовый техник занимался ремонтом оборудования и получил травмы средней степени тяжести. Его планируют опросить при первой возможности.