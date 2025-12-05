«Они следили за мной»: Долина прокомментировала скандал с квартирой, детали

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала впервые прокомментировала скандал с продажей своей квартиры. Что она сказала, какие новые детали по делу известны, отдаст ли Долина деньги покупательнице?

Что Долина сказала о ситуации с квартирой

В анонсе телепередачи «Пусть говорят», которая выйдет вечером в пятницу, 5 декабря, Долина заявила, что молчала все это время, так как после начала судебных разбирательств она согласилась не разглашать информацию из-за угроз со стороны мошенников, а также в интересах следствия. Как призналась певица, она была «в шоковом состоянии» и «не понимала, как жить дальше».

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми», — сказала она в эфире.

Когда дочь уехала на дачу, самой Долиной позвонил один из аферистов со словами: «Вы не волнуйтесь, мы за ними присмотрим».

В анонсе нет информации о том, как Долина собирается решать ситуацию со спорной квартирой, которую «под влиянием мошенников» продала женщине по имени Полина Лурье. Как писал NEWS.ru, певица якобы в частном порядке предложила Лурье поэтапно отдавать деньги за жилье. Как рассказала адвокат женщины Светлана Свириденко, представители артистки обратились к покупательнице квартиры в день подачи апелляционной жалобы в Верховный суд (ВС) РФ. Защитники Долиной настаивали на заключении мирового соглашения, предложив возвращать уплаченную Полиной сумму в течение нескольких лет — без учета инфляции и в рассрочку. Однако такой вариант Лурье не устроил. Женщина уже успела оплатить налог на имущество за 2024 год, а в 2025 году ей предстоит сделать то же самое, хотя договор купли-продажи был признан недействительным.

Лариса Долина на прощании с заслуженным артистом РФ режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Свириденко настаивает, что ее клиентка является добросовестным собственником и будет добиваться возврата квартиры в правовом поле.

Как Лурье судится с Долиной за квартиру

Весной 2024 года Долина продала Лурье свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках за 112 млн рублей. Когда женщина попросила певицу освободить квартиру, Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые подтолкнули ее к продаже недвижимости под «сильным психологическим давлением».

Суд удовлетворил иск артистки и признал сделку недействительной, вернув квартиру прежней владелице. Лурье осталась и без недвижимости, и без уплаченных средств. Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении певице проданной ею квартиры. Случай стал широко обсуждаться в соцсетях и СМИ, вызвав волну критики в адрес Долиной.

В итоге Лурье обратилась в Верховный суд, который 3 декабря истребовал дело по имущественному спору. Истребовать дело — значит запросить материалы дела из нижестоящего суда. Верховный суд вправе сделать это, если существует необходимость более детального изучения всех подробностей. Это происходит в менее чем 1% случаев. 4 декабря сообщалось, что ВС рассмотрит жалобу Лурье. Заседание состоится 16 декабря.

Отмечалось также, что ВС привлек дочь Долиной Ангелину и несовершеннолетнюю внучку к участию в споре о ее квартире. Это следует из данных в базе инстанции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери Долиной», — говорится в документах.

Как в России стали «отменять» Долину

В последнее время некоторые бренды и компании запустили своеобразный флешмоб, в рамках которого отказываются предоставлять свои товары и услуги Долиной, указывая, что не будут иметь с ней дело даже после «стопроцентной предоплаты». Также они публикуют промокоды на свои товары и услуги, отмечая, что ими «запрещено пользоваться Долиной». Конкретный пример: ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» опубликовал пост, что временно отменил доставку еды к дому Долиной.

«Друзья, мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключен из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут», — говорится в сообщении.

Подобные публикации собирают тысячи положительных реакций в Сети.

Ходили слухи, что зрители стали массово сдавать билеты на концерты певицы, однако концертные площадки это опровергали. Тем не менее уже появилась информация, что Первый канал может перенести премьеру 10-го сезона шоу «Три аккорда» с участием артистки с декабря на 2026 год.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что людей возмутила несправедливость и избирательное отношение судов к людям.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это недопустимо. <…> Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть или это люди, которые являются молодыми семьями», — подчеркнула Останина.

Читайте также:

Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой

Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос

Индексация пенсий и соцвыплат в 2026 году: на сколько повысят, сроки