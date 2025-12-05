Долина заявила, что мошенники следили за ней и ее детьми

Народная артистка России Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что подверглась угрозам со стороны мошенников. По словам певицы, преступники также следили за ее детьми.

Они следили не только за мной, но и за моими детьми, — поделилась Долина.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что статус народной артистки не поможет Долиной спасти свою репутацию после квартирного скандала. По его словам, молчание певицы и равнодушие усугубляют ее положение. Рудченко считает, что люди начинают оценивать Долину как персону, которой интересны только деньги, и это накапливается как снежный ком, ухудшая ее образ в глазах публики. Ситуация, по мнению продюсера, становится критической, и вопрос требует быстрого решения.

До этого покупательница квартиры, принадлежащей Долиной, столкнулась с проблемой: ей пришлось уплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество. ФНС выставила требование об уплате налога за период с июня по декабрь 2024 года, несмотря на то что договор купли-продажи был признан недействительным. При этом покупательница фактически не пользовалась квартирой.