05 декабря 2025 в 09:06

Лурье пришлось заплатить за Долину налог

Адвокат Свириденко: Лурье заплатила свыше 100 тыс. рублей налога за квартиру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупательнице жилья народной артистки России Ларисы Долиной Полине Лурье пришлось заплатить более 100 тыс. рублей в качестве налога на имущество, рассказала РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко. Она пояснила, что ФНС выставила требование об уплате налога за период с июня по декабрь 2024 года, хотя договор купли-продажи был признан недействительным.

Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой, — сказала она.

Тем временем появилась информация, что спор о квартире Долиной будет рассмотрен в Верховном суде России 16 декабря. ВС ознакомится с решениями нижестоящих судов по иску к Лурье.

До этого адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что главная ошибка певицы и ее юристов в ходе скандала, связанного с квартирой, заключается в отсутствии своевременных и понятных комментариев. По его словам, внятные объяснения должна была дать не сама артистка, а именно ее представители, которые обязаны были взять на себя роль защитников и разъяснить позицию клиентки.

