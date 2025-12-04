Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 20:14

Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору по делу о квартире

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд России привлек несовершеннолетнюю внучку Ларисы Долиной Ангелину и дочь певицы к участию в споре о ее квартире, следует из данных в базе инстанции. Они выступят в качестве заинтересованных лиц. Пересмотреть решение потребовала покупательница жилья народной артистки России Полина Лурье. Рассмотрение спора состоится 16 декабря.

Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери Долиной, — говорится в документах.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что не верит в невменяемость Долиной. По словам депутата, добросовестные покупатели не должны страдать из-за действий мошенников, а также из-за того, что «кто-то где-то там к верхнему сословию себя отнес».

Депутат Госдумы Виталий Милонов между тем заявил, что ему жаль Долину из-за скандала вокруг квартиры. Он также подчеркнул, что не понимает ситуацию с пострадавшей от мошенников Лурье, которая потеряла деньги и осталась без купленного жилья.

Верховный суд
Лариса Долина
квартиры
певицы
споры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.