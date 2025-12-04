Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору по делу о квартире

Верховный суд России привлек несовершеннолетнюю внучку Ларисы Долиной Ангелину и дочь певицы к участию в споре о ее квартире, следует из данных в базе инстанции. Они выступят в качестве заинтересованных лиц. Пересмотреть решение потребовала покупательница жилья народной артистки России Полина Лурье. Рассмотрение спора состоится 16 декабря.

Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери Долиной, — говорится в документах.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что не верит в невменяемость Долиной. По словам депутата, добросовестные покупатели не должны страдать из-за действий мошенников, а также из-за того, что «кто-то где-то там к верхнему сословию себя отнес».

Депутат Госдумы Виталий Милонов между тем заявил, что ему жаль Долину из-за скандала вокруг квартиры. Он также подчеркнул, что не понимает ситуацию с пострадавшей от мошенников Лурье, которая потеряла деньги и осталась без купленного жилья.