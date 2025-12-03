«Не верю»: Останина высказалась о невменяемости Долиной

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя ситуацию с квартирой Ларисы Долиной, заявила NEWS.ru, что не верит в невменяемость певицы. Она подчеркнула, что добросовестные покупатели не должны страдать из-за действий мошенников, а также из-за того, что «кто-то где-то там к верхнему сословию себя отнес».

Не должен покупатель добросовестный страдать от того, что здесь была применена мошенническая схема. Если дальше идти, то я не верю в невменяемость Ларисы Долиной. Ну концерты она свои дает — вроде как человек вменяемый, — высказала мнение парламентарий.

Останина подчеркнула, что Верховный суд России уже востребовал дело Долиной. Она выразила уверенность, что справедливость рано или поздно восторжествует.

Во всяком случае, все имущественные споры должны защищать интересы обеих сторон — и продавца, и покупателя. Суд не должен занимать одностороннюю позицию только потому, что кто-то где-то там к какому-то другому верхнему сословию себя отнес, — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Источник выразил уверенность, что спор будет разрешен в рамках правового поля.