ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:20

Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных

В учебном центре ВСУ парализовало отправку солдат под Сумы из-за следователей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Учебный центр ВСУ в Житомире замедлил свою работу из-за разбирательств следствия на фоне участившихся случаев гибели мобилизованных, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В издании уточнили, что в результате отправка украинских новобранцев под Сумы была парализована.

На сумском направлении 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже несколько недель не может получить пополнение из учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомире. Причина — участившиеся случаи гибели мобилизованных и работа следственных органов на территории центра, — пояснил источник агентства.

По информации российских силовиков, накануне на сумском направлении ВСУ за сутки дважды попытались выдвинуться в направлении Юнаковки. Однако в результате комплексного огневого поражения обе группировки были уничтожены, добавили источники. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее российские войска в районе Северска в ДНР вступили в боестолкновение с подразделением ВСУ, которое было сформировано из бездомных. По информации Mash, батальон относился к 81-й аэромобильной бригаде, а его бойцы были снабжены лишь саперными лопатами и автоматами. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Сумы
ВСУ
мобилизованные
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.