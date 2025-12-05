Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных В учебном центре ВСУ парализовало отправку солдат под Сумы из-за следователей

Учебный центр ВСУ в Житомире замедлил свою работу из-за разбирательств следствия на фоне участившихся случаев гибели мобилизованных, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В издании уточнили, что в результате отправка украинских новобранцев под Сумы была парализована.

На сумском направлении 13-й батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уже несколько недель не может получить пополнение из учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомире. Причина — участившиеся случаи гибели мобилизованных и работа следственных органов на территории центра, — пояснил источник агентства.

По информации российских силовиков, накануне на сумском направлении ВСУ за сутки дважды попытались выдвинуться в направлении Юнаковки. Однако в результате комплексного огневого поражения обе группировки были уничтожены, добавили источники. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Ранее российские войска в районе Северска в ДНР вступили в боестолкновение с подразделением ВСУ, которое было сформировано из бездомных. По информации Mash, батальон относился к 81-й аэромобильной бригаде, а его бойцы были снабжены лишь саперными лопатами и автоматами. В МО РФ данные сведения не комментировали.