ВСУ ударили артиллерией по собственному батальону бомжей Mash: командование ВСУ собрало целый батальон из бездомных и отправило в ДНР

В районе Северска в ДНР российские вступили в боестолкновение с подразделением ВСУ, которое было сформировано из бездомных, сообщает Telegram-канала Mash. Батальон, как пишет источник, относился к 81-й аэромобильной бригаде, а его бойцы были снабжены лишь саперными лопатами и автоматами. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Источник утверждает, что принудительная мобилизация бездомных на Украине началась еще в январе 2025 года. Их продовольственное обеспечение было организовано только в первые дни службы, после чего военнослужащие фактически остались без снабжения. Из-за этого им приходилось обращаться за помощью к другим украинским подразделениям, расположенным в тылу.

Mash также уточняет, что по позициям бомж-подразделения неоднократно наносились удары украинской артиллерией, а также применялись беспилотники. В итоге, согласно сообщению, в живых осталась только половина личного состава, а остальные военнослужащие сдались ВС РФ.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что украинская армия сталкивается с серьезным дезертирством и массовым самовольным оставлением частей. Это явление он объяснил отсутствием должного наказания и практикой амнистий для таких военнослужащих. По мнению Манько, основной дефицит личного состава в войсках обусловлен именно «самовольщиками».