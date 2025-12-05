ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:06

ВСУ ударили артиллерией по собственному батальону бомжей

Mash: командование ВСУ собрало целый батальон из бездомных и отправило в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В районе Северска в ДНР российские вступили в боестолкновение с подразделением ВСУ, которое было сформировано из бездомных, сообщает Telegram-канала Mash. Батальон, как пишет источник, относился к 81-й аэромобильной бригаде, а его бойцы были снабжены лишь саперными лопатами и автоматами. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Источник утверждает, что принудительная мобилизация бездомных на Украине началась еще в январе 2025 года. Их продовольственное обеспечение было организовано только в первые дни службы, после чего военнослужащие фактически остались без снабжения. Из-за этого им приходилось обращаться за помощью к другим украинским подразделениям, расположенным в тылу.

Mash также уточняет, что по позициям бомж-подразделения неоднократно наносились удары украинской артиллерией, а также применялись беспилотники. В итоге, согласно сообщению, в живых осталась только половина личного состава, а остальные военнослужащие сдались ВС РФ.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что украинская армия сталкивается с серьезным дезертирством и массовым самовольным оставлением частей. Это явление он объяснил отсутствием должного наказания и практикой амнистий для таких военнослужащих. По мнению Манько, основной дефицит личного состава в войсках обусловлен именно «самовольщиками».

ВСУ
СВО
бездомные
бомжи
ДНР
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.