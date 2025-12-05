ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:09

В Кремле объяснили причину начала спецоперации

Песков: СВО началась из-за отказа Украины и Европы от переговоров

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия была готова решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, но этот путь был отвергнут Киевом и европейскими странами, что вынудило президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с RT. По его словам, Москва стремилась достичь своих целей мирными средствами.

Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции, — пояснил Песков.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Российский лидер заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием прекратить противостояние, но не выполнил его. По словам Путина, украинский президент действует как его предшественники, ставя интересы узкой националистической группы выше народных.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
спецоперация
причины
Европа
Украина
