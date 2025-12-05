В Кремле объяснили причину начала спецоперации Песков: СВО началась из-за отказа Украины и Европы от переговоров

Россия была готова решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, но этот путь был отвергнут Киевом и европейскими странами, что вынудило президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с RT. По его словам, Москва стремилась достичь своих целей мирными средствами.

Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергается европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции, — пояснил Песков.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Российский лидер заявил, что глава Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием прекратить противостояние, но не выполнил его. По словам Путина, украинский президент действует как его предшественники, ставя интересы узкой националистической группы выше народных.