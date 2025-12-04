Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:45

«Он заявил»: Путин напомнил об одном обещании Зеленского

Путин заявил о невыполнении Зеленским обещания добиться мира

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Глава Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием прекратить противостояние, но не выполнил его, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. По словам российского лидера, украинский президент сейчас действует как его предшественники, ставя интересы узкой националистической группы выше народных.

Когда <…> [Зеленский] пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. <…> Однако сейчас он <…> ведет себя как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа, — сказал Путин.

Ранее президент РФ напомнил, что Москва предлагала Киеву вывести армейские формирования с территории Донбасса. Глава государства констатировал, что это создавало реальную возможность предотвратить противостояние, однако украинская сторона предпочла путь конфронтации.

Кроме того, Путин заявил, что длительная встреча с представителями США в Кремле была посвящена детальному и непростому обсуждению американского плана мирного урегулирования кризиса на Украине. Глава государства отметил, что российская сторона не смогла согласиться с рядом положений данного документа.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
мир
обещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.