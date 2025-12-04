Глава Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещанием прекратить противостояние, но не выполнил его, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. По словам российского лидера, украинский президент сейчас действует как его предшественники, ставя интересы узкой националистической группы выше народных.

Когда <…> [Зеленский] пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. <…> Однако сейчас он <…> ведет себя как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа, — сказал Путин.

Ранее президент РФ напомнил, что Москва предлагала Киеву вывести армейские формирования с территории Донбасса. Глава государства констатировал, что это создавало реальную возможность предотвратить противостояние, однако украинская сторона предпочла путь конфронтации.

Кроме того, Путин заявил, что длительная встреча с представителями США в Кремле была посвящена детальному и непростому обсуждению американского плана мирного урегулирования кризиса на Украине. Глава государства отметил, что российская сторона не смогла согласиться с рядом положений данного документа.