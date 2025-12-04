Российская сторона предлагала Украине вывести войска из Донбасса, напомнил президент Владимир Путин в интервью India Today. По его словам, тогда был реальный шанс избежать начала боевых действий. Однако вместо этого Киев предпочитает воевать, констатировал глава государства.

Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались, — сказал Путин.

По мнению аналитиков немецкой газеты Bild, освобождение Красноармейска российскими войсками стало еще одним серьезным поражением для армии Украины. Текущая ситуация показывает, что ВСУ не могут остановить наступление ВС РФ.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в этом году прямая линия с Путиным состоится 19 декабря. Президент в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы. При этом прием вопросов на прямую линию стартует уже в 15:00 мск 4 декабря.