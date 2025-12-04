Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин раскрыл подробности обсуждения плана США по Украине

Путин: Россия не согласилась с рядом пунктов американского плана по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Продолжительная встреча с американскими представителями в Кремле была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа.

По словам российского лидера, до визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву не было известно о новых инициативах. Путин пояснил, что необходимость тщательного разбора каждого предложения и стала причиной пятичасовых переговоров, которые он назвал конкретной и нужной работой.

Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени [заняла встреча]. <…> Это сложная работа. Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем. Именно в таком ключе и шла беседа, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета. По словам главы государства, сами предложения актуальны и обсуждаются.

