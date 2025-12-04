Путин рассказал, как изменился мирный план США Путин: США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре пакета

США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По словам главы государства, сами предложения актуальны и обсуждаются.

Как раз они и обсуждаются. Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты], — заявил он.

Путин подчеркнул, что остались нерешенные моменты. В некоторых случаях стороны соглашались продолжить обсуждение отдельных вопросов, тогда как по другим позициям компромисса достигнуть не удалось.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успехи российских вооруженных сил на Украине благоприятно повлияли на ход и характер переговоров между Россией и США. Он добавил, что речь идет о достижениях последних недель.

Встреча Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 2 декабря и продлилась почти пять часов. Помимо президента, участие в беседе принял российский спецпредставитель по международным экономическим вопросам и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.