Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:25

Путин рассказал, как изменился мирный план США

Путин: США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре пакета

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Евгений Биятов, РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По словам главы государства, сами предложения актуальны и обсуждаются.

Как раз они и обсуждаются. Просто они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты], — заявил он.

Путин подчеркнул, что остались нерешенные моменты. В некоторых случаях стороны соглашались продолжить обсуждение отдельных вопросов, тогда как по другим позициям компромисса достигнуть не удалось.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что успехи российских вооруженных сил на Украине благоприятно повлияли на ход и характер переговоров между Россией и США. Он добавил, что речь идет о достижениях последних недель.

Встреча Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоялась в Кремле 2 декабря и продлилась почти пять часов. Помимо президента, участие в беседе принял российский спецпредставитель по международным экономическим вопросам и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин
власти
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.