Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:48

Кремль подтвердил, что давил на переговорах с США своими успехами

Ушаков: успехи ВС России повлияли на характер переговоров с США по Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Успехи российских Вооруженных сил на Украине благоприятно повлияли на ход и характер переговоров между Россией и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге. Как передает ТАСС, он добавил, что речь идет о достижениях последних недель.

На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах, — указал представитель Кремля.

Ранее Ушаков говорил, что переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле накануне, 2 декабря, и продлилась почти пять часов. С российской стороны в переговорах также участвовал специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Юрий Ушаков
переговоры
Кремль
США
