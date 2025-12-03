Кремль подтвердил, что давил на переговорах с США своими успехами

Кремль подтвердил, что давил на переговорах с США своими успехами Ушаков: успехи ВС России повлияли на характер переговоров с США по Украине

Успехи российских Вооруженных сил на Украине благоприятно повлияли на ход и характер переговоров между Россией и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге. Как передает ТАСС, он добавил, что речь идет о достижениях последних недель.

На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно сказалось на переговорах, — указал представитель Кремля.

Ранее Ушаков говорил, что переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле накануне, 2 декабря, и продлилась почти пять часов. С российской стороны в переговорах также участвовал специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.