05 декабря 2025 в 15:30

«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска

Полковник Баранец: Славянск и Краматорск являются наиболее укрепленными пунктами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Славянск и Краматорск являются стратегически важными и наиболее укрепленными населенными пунктами, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, подземная логистика способствует созданию устойчивой обороны этих городов для ВСУ.

Славянск и Краматорск — это, пожалуй, наиболее укрепленные опорные пункты противника, похлеще, возможно, чем Мариуполь. Это города-заводы с гигантскими советскими цехами, где иногда толщина стены достигает метра. Эти заводы строились с учетом на ядерную войну. Там глубочайшие огромные подземелья, по которым могут ездить грузовые машины с боеприпасами, личным составом и так далее, — пояснил Баранец.

Он подчеркнул, что Краматорск и Славянск находятся под контролем крупных украинских гарнизонов, которые российские войска «серьезно потрепали». По мнению полковника, ВСУ будут упорно защищать эти укрепления.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска откроет российским силам путь к Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, армия РФ ускорит наступление, что может встревожить европейские страны.

