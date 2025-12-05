ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Белый дом обозначил приоритеты в Восточной и Центральной Европе

США будут наращивать оборонное и торговое партнерство со странами Европы

Американская администрация намерена активно развивать партнерство с государствами Центральной, Восточной и Южной Европы, сообщается в новой Стратегии национальной безопасности США. Документ, обнародованный Белым домом, определяет конкретные инструменты для укрепления этих отношений.

В рамках нашей широкой политики в Европе в качестве приоритета мы видим: <...> создание здоровых наций Центральной, Восточной и Южной Европы посредством торговых связей, продажи оружия, политического сотрудничества, культурных и образовательных обменов, — сказано в стратегии.

В фокусе внимания находится работа по открытию европейских рынков для американских товаров и услуг. Вашингтон также планирует побуждать своих европейских партнеров к более жесткой борьбе с рядом экономических практик. В документе упоминаются такие проблемы, как избыточное производство, хищение технологий и деятельность в области кибершпионажа.

Ранее отмечалось, что администрация президента США Дональда Трампа находится в противоречии с несколькими европейскими правительствами, которые, по ее мнению, подрывают демократические процессы. В Вашингтоне считают, что сложившаяся ситуация может привести Европу к политическому кризису и помешать реформированию ее институтов.

