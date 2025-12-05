«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой В США заявили, что несколько стран Европы подрывают демократические принципы

Администрация президента США Дональда Трампа находится в противоречии с несколькими европейскими правительствами, которые, по ее мнению, подрывают демократические процессы, говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности страны. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что сложившаяся ситуация может привести Европу к политическому кризису и помешать реформированию ее институтов.

Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию, — сказано в сообщении.

Помимо этого, в документе указано, что, хотя большинство европейцев желают мира, их правительства не отражают эту волю в политике, подрывая демократические процессы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что Европейский союз и НАТО могут развалиться в ближайшие 10–15 лет из-за политических разногласий между странами-участницами. По его словам, инициатором распада Североатлантического альянса могут стать США.