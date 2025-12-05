ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:22

«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО

Американист Дудаков: Евросоюз и НАТО могут развалиться через 10–15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европейский союз и НАТО могут развалиться в ближайшие 10–15 лет из-за политических разногласий между странами-участницами, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, инициатором распада Североатлантического альянса могут стать США.

На текущий момент мы наблюдаем серьезный раскол внутри и НАТО, и Европейского союза. Он проявляется не один год подряд, но сейчас обостряется на фоне очевидного поражения Брюсселя в противостоянии с Россией. Нельзя исключать того, что в диапазоне 10–15 лет уже и НАТО, и Европейский союз не будут существовать в том виде, в каком мы их знаем сейчас. Это могут быть уменьшенные варианты союзов или полностью развалившиеся, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что внутри Европейского союза наблюдается раскол между странами, выступающими за де-факто прекращение боевых действий на Украине, и теми, кто настаивает на продолжении конфронтации. По словам Дудакова, к первым относятся Венгрия, Словакия, Чехия, Италия и Австрия, а ко вторым — Норвегия, Швеция, Финляндия, страны Прибалтики и Великобритания.

При этом все-таки я бы, конечно, не стал говорить о том, что завтра и ЕС, и НАТО рухнут. Это история на перспективу, но это, конечно, не добавляет им стабильности. И у администрации [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) свое видение ситуации. Еще в начале этого года Трамп предлагал де-факто разделить НАТО на мини-блоки по интересам Северной Европы, Южной Европы и так далее. И я не исключаю того, что в итоге американцы к этому варианту могут подойти, — добавил Дудаков.

Политолог выразил мнение, что Европейский союз столкнется с экономическими трудностями. По мнению Дудакова, если ЕС не удастся преодолеть бюджетный кризис и повысить конкурентоспособность промышленности, то ему будет сложно конкурировать с другими центрами силы, такими как Россия, Китай, США и Индия.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после поражения Украины Евросоюз и НАТО могут распасться. По его словам, Трамп не поедет на саммит НАТО на следующей неделе, потому что ему нечего там обсуждать.

НАТО
Евросоюз
США
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Путин оценил запуск телеканала RT в Индии
Экономист раскрыл, как россиянки могут выйти на пенсию в 50 лет
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.