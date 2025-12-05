«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО

Европейский союз и НАТО могут развалиться в ближайшие 10–15 лет из-за политических разногласий между странами-участницами, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, инициатором распада Североатлантического альянса могут стать США.

На текущий момент мы наблюдаем серьезный раскол внутри и НАТО, и Европейского союза. Он проявляется не один год подряд, но сейчас обостряется на фоне очевидного поражения Брюсселя в противостоянии с Россией. Нельзя исключать того, что в диапазоне 10–15 лет уже и НАТО, и Европейский союз не будут существовать в том виде, в каком мы их знаем сейчас. Это могут быть уменьшенные варианты союзов или полностью развалившиеся, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что внутри Европейского союза наблюдается раскол между странами, выступающими за де-факто прекращение боевых действий на Украине, и теми, кто настаивает на продолжении конфронтации. По словам Дудакова, к первым относятся Венгрия, Словакия, Чехия, Италия и Австрия, а ко вторым — Норвегия, Швеция, Финляндия, страны Прибалтики и Великобритания.

При этом все-таки я бы, конечно, не стал говорить о том, что завтра и ЕС, и НАТО рухнут. Это история на перспективу, но это, конечно, не добавляет им стабильности. И у администрации [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) свое видение ситуации. Еще в начале этого года Трамп предлагал де-факто разделить НАТО на мини-блоки по интересам Северной Европы, Южной Европы и так далее. И я не исключаю того, что в итоге американцы к этому варианту могут подойти, — добавил Дудаков.

Политолог выразил мнение, что Европейский союз столкнется с экономическими трудностями. По мнению Дудакова, если ЕС не удастся преодолеть бюджетный кризис и повысить конкурентоспособность промышленности, то ему будет сложно конкурировать с другими центрами силы, такими как Россия, Китай, США и Индия.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после поражения Украины Евросоюз и НАТО могут распасться. По его словам, Трамп не поедет на саммит НАТО на следующей неделе, потому что ему нечего там обсуждать.