США раскрыли «важнейший интерес» в отношениях с Россией США назвали восстановление стратегической стабильности с Россией приоритетом

Соединенные Штаты считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных внешнеполитических приоритетов в Европе, говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США. Из документа, опубликованного Белым домом, следует, что это «важнейший интерес» страны.

Важнейшим интересом США является достижение договоренности о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, предотвращение непреднамеренной эскалации или распространения [конфликта], а также восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией, — отмечается в стратегии.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа находится в противоречии с несколькими европейскими правительствами, которые, по ее мнению, подрывают демократические процессы. В Вашингтоне считают, что сложившаяся ситуация может привести Европу к политическому кризису и помешать реформированию ее институтов.

Также в новой Стратегии национальной безопасности указано, что администрация главы Белого дома намерена активно развивать партнерство с государствами Центральной, Восточной и Южной Европы. В документе определены конкретные инструменты для укрепления этих отношений.