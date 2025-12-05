Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться вернуть экс-главу своего офиса Андрея Ермака к власти, предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, технически Ермака должны были убрать из Совета национальной безопасности и обороны страны после отставки, но он там остался.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины Ермак не по должности. Его члены — премьер, президент, министр обороны, СБУ и так далее. Технически надо было бы его убрать и из совета после отставки из офиса президента. Но нет, он там находится. Это говорит о том, что его не вывели из других структур. Я не исключаю, что он через какое-то время, если Зеленский еще будет при власти, может появиться в статусе помощника не президента, а Верховного главнокомандующего. А кто у них Верховный главнокомандующий? Зеленский, — пояснил Олейник.

По его мнению, в настоящее время Ермак выжидает, анализируя ситуацию и оставаясь в тени. Он отметил, что при этом чувствуется влияние бывшего главы офиса президента на Украине, о чем свидетельствуют силовые акции против тех, кто выступает за раскрытие информации, как в случае с нардепом Анной Скороход.

Сейчас Ермак отсиживается и думает, что делать. Но заметьте, чувствуется его рука: начали наносить удары по тем, кто выступал против коррупционеров в стране. Сегодня, например, удар получила Скороход в виде обыска и возбужденного дела. А что она там сделала? Хотя это не имеет юридической силы и перспективы, она зарегистрировала постановление в парламенте о том, чтобы были полностью оглашены все пленки бизнесмена Тимура Миндича. Репрессивные меры. То есть Ермак никуда не ушел. Просто ждет своего времени, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Ермак сохранил как минимум 10 должностей в аппарате правительства Украины, включая ключевые посты в штабе Верховного главнокомандующего и Совете нацбезопасности и обороны. Экс-глава офиса президента также остается зампредом Комиссии по антикоррупционной политике.