Москва раскритиковала финское председательство в ОБСЕ

Под руководством Финляндии попытки вернуть ОБСЕ к исходным принципам европейской безопасности не дали результата, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Он подчеркнул, что процесс «Хельсинки +50» фактически не вышел за рамки привычной риторики стран НАТО, сообщает ТАСС.

К сожалению, финское председательство не справилось с этой задачей. Процесс «Хельсинки +50» не вышел за рамки пропагандистской парадигмы стран НАТО о собственной непогрешимости и обвинении России во всех бедах. Собранные в рамках этого дискуссионного процесса рекомендации, по сути, лишь констатируют сужающееся пространство для дипломатии в европейских делах, — сказал Лукашевич.

По словам дипломата, выдвинутые в рамках дискуссии предложения «не про то, как возродить общеевропейский процесс, урегулировать кризисы с учетом интересов всех вовлеченных сторон, вернуть в организацию объединительную повестку дня в духе многочисленных направлений сотрудничества, которые обозначены сами основателями СБСЕ, ОБСЕ, а фактически про то, как оформить усыхание межгосударственного взаимодействия».

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеют политической готовности отказаться от принципа единогласия при голосовании. По ее словам, это фундаментальное правило работы остается в силе, что затрудняет утверждение бюджета и кандидатур руководителей.