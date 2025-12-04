Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:15

Глава финского МИД рассказала о внутреннем кризисе в ОБСЕ

Валтонен заявила об отсутствии воли у ОБСЕ менять принципы работы

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не имеют политической готовности отказаться от принципа единогласия при голосовании, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, это фундаментальное правило работы остается в силе, что затрудняет утверждение бюджета и кандидатур руководителей, передает ТАСС.

ОБСЕ всегда работала по принципу консенсуса, и это, конечно, создало для нас определенные сложности <…>, однако в настоящее время нет никакой возможности и даже, я должна сказать, воли отказаться от этого принципа при принятии решений, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что исчезновение ОБСЕ станет неизбежным, если западные государства не откажутся от агрессивной и конфронтационной политики. Дипломат возложила ответственность за тупиковую ситуацию в развитии организации на правящие круги европейских стран.

Кроме того, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза и Альянса может быть остановлена одной державой, так как эти структуры принимают решения единогласно. В роли вероятных государств, способных заблокировать помощь, политик назвал Бельгию и Венгрию.

Финляндия
ОБСЕ
принципы
голосования
