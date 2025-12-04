Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:09

«Буквально в тупик»: Захарова предрекла крах ОБСЕ

Захарова: с нынешними принципами ОБСЕ грозит только исчезновение

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Уход Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в небытие станет неизбежным, если западные страны не откажутся от агрессивных и конфронтационных подходов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, европейские элиты несут ответственность за тупиковый прогресс организации.

Нынешние европейские элиты, которые завели работу в ОБСЕ буквально в тупик, должны осознать всю ответственность за разрушение Хельсинских принципов. Но для этого они должны это все признать, прежде чем осознать ответственность. Они же не хотят это даже признавать и видеть это, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что шансы на сохранение этих принципов, вероятно, еще есть, однако западное меньшинство последовательно уничтожает их. По ее словам, с каждым днем эти шансы уменьшаются. Захарова подчеркнула, что теперь вопрос стоит так: готовы ли западные страны отказаться от конфронтационных схем. Если этого не произойдет, исчезновение ОБСЕ станет неизбежным.

Кроме того, представитель МИД сообщила, что российская делегация на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ намерена указать на максимальную политизацию гуманитарной деятельности организации. Эта политизация, по ее словам, наносит ущерб из-за тематических и географических перекосов, а также из-за продвижения неолиберальных ценностей, которые далеки от приоритетов большинства государств-участников.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ ничего не предприняла для предотвращения конфликта между Москвой и Киевом, хотя могла. Так он ответил на вопрос о роли организации в разрешении кризисной ситуации на Украине.

