Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 15:09

«Остановить инициативу»: на Западе озвучили «суровую правду» о помощи Киеву

Экс-главком НАТО Ставридис: для остановки помощи Киеву достаточно одной страны

Джеймс Ставридис Джеймс Ставридис Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Помощь Украине со стороны ЕС и НАТО может быть заблокирована всего одной страной, поскольку обе организации действуют на основе консенсуса, заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. В качестве вероятных противников такой поддержки он назвал Бельгию и Венгрию.

ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса: остановить инициативу может одна страна. В данном случае это, скорее всего, Бельгия или Венгрия Виктора Орбана, — заявил Ставридис.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе должен рассматриваться отдельно от мирных переговоров и только с участием представителей Блока. По его словам, решения по этой теме не могут приниматься в рамках внешних инициатив.

Кроме того, Рютте по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран Альянса заявил, что его участники с августа потратили €4 млрд (326 млрд рублей) на закупку американского оружия для Украины. По его прогнозу, к концу года сумма достигнет €5 млрд (453 млрд рублей), а в следующем году на эти цели будет направляться до €1 млрд (90,5 млрд рублей) ежемесячно.

