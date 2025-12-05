У ХАМАС «отнимут» тяжелое вооружение

Палестинское движение ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе на изъятие у мятежников тяжелого вооружения, передает Al Arabiya. По информации журналистов, группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.

Достигнуты договоренности о первоначальных шагах по изъятию тяжелого вооружения у ХАМАС, — сообщили на телеканале.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представители ХАМАС передали Тель-Авиву останки, которые не принадлежат захваченным ранее заложникам. Политик отметил, что родственники погибших уведомлены.

До этого Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.

Также стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с представителями движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.