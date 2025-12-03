ХАМАС передало Израилю останки тел не из числа заложников

Организация ХАМАС передала в Израиль останки, которые не принадлежат захваченным ранее заложникам, сообщила в среду пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Как сказано в заявлении, данная информация уже сообщена родственникам погибших.

После завершения процедуры опознания в Национальном институте судебно-медицинской экспертизы установлено, что останки, доставленные вчера из сектора Газа, не принадлежат ни одному из двух погибших заложников, — сказано в сообщении.

Ранее Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.

До этого стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.