Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Что приготовить на Новый год-2026 — рецепты торта «Графские развалины» с фото и видео

Думаете, до десерта в новогоднюю ночь не дойдет? А вот и нет, если приготовить торт с пролетарским названием «Графские развалины».

Ингредиенты для бисквитов:

пшеничная мука — 2 ст.;

куриное яйцо — 2 шт.;

сахар-песок — 1 ст.;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

сметана 20% — 1 ст.;

какао — 2 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л.

Ингредиенты для крема:

сметана 20% — 300 г;

сгущенное молоко — 1 б.

Ингредиенты для глазури:

какао — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

молоко 3,2% — 7 ст. л.;

сливочное масло 82,5% — 50 г.

Также понадобится сливочное масло для смазывания формы для запекания и 100 г жареных грецких орехов.

Для приготовления теста взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану и соду. Когда масса станет однородной, постепенно всыпаем всю муку. Отделяем треть теста и запекаем его в разогретой духовке в разъемной форме. До готовности потребуется примерно четверть часа, в зависимости от особенностей вашей плиты.

В оставшиеся две трети теста добавляем еще 1 ст. л. сметаны и сухое какао, все вымешиваем миксером и запекаем в духовке в течение получаса. Затем этот корж надо нарезать на кусочки размером 2×2 см.

Для крема смешиваем сметану и сгущенку. Первый корж выкладываем на тортницу, смазываем кремом и посыпаем измельченными грецкими орехами. Затем каждый кусочек шоколадного коржа окунаем полностью в миску с кремом и в художественной форме выкладываем на тонкий корж, пересыпая орехами. Остатками крема обмазываем получившиеся «развалины» и убираем в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

Тем временем готовим глазурь — смешиваем все ингредиенты и увариваем на медленном огне, пока масса не загустеет. Затем чуть остывшей глазурью поливаем торт и снова ставим его в холодильник на час.