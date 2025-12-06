ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 20:46

Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море

DikGAZETE: атаки ВСУ на суда угрожают суверенитету Турции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Атака ВСУ на суда в Черном море вызвала вопросы о ее последствиях для Турции, передает издание DikGAZETE. В публикации утверждается, что инцидент мог поставить под угрозу суверенитет страны.

Украинцы совершили диверсию в отношении российского танкера у берегов Турции в Черном море. Представьте себе, что Киев атакует российские суда в территориальных водах суверенного государства, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут расцениваться как фактор дестабилизации в регионе. Автор статьи призвал Турцию и другие страны пересмотреть свою позицию в отношении Киева.

Ранее Турция выразила обеспокоенность Киеву и Москве в связи с атаками на суда. Как заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, это влечет за собой риск расширения масштабов конфликта. Он также отметил, что Анкара направила Москве и Киеву свои опасения. Дипломат назвал эту тему весьма чувствительной для его страны.

Турция
суда
Черное море
происшествия
