Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо» Полузащитник «Динамо» Макаров заявил, что уйдет из команды из-за тренера Гусева

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Денис Макаров заявил, что намерен покинуть клуб, если Ролан Гусев останется в должности тренера, передает «Спорт-Экспресс». 27-летний футболист выразил недовольство тем, что в последних матчах он не получает игрового времени.

С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения, — прокомментировал Макаров.

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах, забив три гола и исполнив одну голевую передачу.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о тренерских позициях в «Спартаке» и «Динамо». Он выразил желание видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на постах главных тренеров этих клубов. Однако, по мнению Булыкина, иностранные спортивные директора в командах могут способствовать приглашению зарубежных специалистов. Несмотря на это, бывший нападающий считает, что молодым отечественным тренерам нужно давать шанс.