ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 20:45

Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Макаров заявил, что уйдет из команды из-за тренера Гусева

Денис Макаров Денис Макаров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Денис Макаров заявил, что намерен покинуть клуб, если Ролан Гусев останется в должности тренера, передает «Спорт-Экспресс». 27-летний футболист выразил недовольство тем, что в последних матчах он не получает игрового времени.

С моей стороны при этом тренерском штабе я буду просить уйти из клуба. За четыре игры получить ноль минут. Считаю, что ноль респекта и уважения, — прокомментировал Макаров.

Макаров перешел в «Динамо» в 2021 году. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах, забив три гола и исполнив одну голевую передачу.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о тренерских позициях в «Спартаке» и «Динамо». Он выразил желание видеть Вадима Романова и Ролана Гусева на постах главных тренеров этих клубов. Однако, по мнению Булыкина, иностранные спортивные директора в командах могут способствовать приглашению зарубежных специалистов. Несмотря на это, бывший нападающий считает, что молодым отечественным тренерам нужно давать шанс.

Динамо
футбол
тренеры
футболисты
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике
ПВО России перехватила 8 украинских дронов
«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ
Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени
«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандарты Европы к России и Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.