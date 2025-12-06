РКН отказался разблокировать Roblox: в чем причина, обращение Мизулиной

Роскомнадзор отказался снять блокировку с американской игровой платформы Roblox в России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направит в регулятор обращение с просьбой пересмотреть решение. Почему Roblox отказываются разблокировать?

Почему Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox

В РКН отметили, что в настоящее время нет оснований для разблокировки Roblox. Заявление последовало, судя по всему, после многочисленных жалоб любителей онлайн-игры.

Ранее надзорный орган ограничил доступ к Roblox из-за публикаций материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Утром 3 декабря россияне пожаловались на бесконечную загрузку веб-версии Roblox, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появляется только после запуска сторонних программ.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов пояснил, что блокировка популярной у школьников игры — это вынужденная мера. По его словам, это пришлось сделать из-за «свинского» отношения администрации платформы к несовершеннолетним.

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Roblox не обеспечивает безопасность наших детей. Он позволяет неизвестным людям, третьим лицам, негодяям втираться в доверие через эту игру и давать детям разные инструкции», — сказал Милонов.

Он также объяснил, что неизвестные пользователи могли в любой момент подключиться к игре и прикинуться виртуальными персонажами. Так злоумышленники начинали «обрабатывать» детей.

Между тем глава ЛБИ Мизулина сообщала, что за день получила более 25 тысяч жалоб на блокировку Roblox. Она пообещала связаться с РКН по этому вопросу.

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина.

Также она сообщила, что юная москвичка захотела обойти блокировку Roblox и отдала мошенникам доступ к банковским счетам, в итоге семья лишилась 82 тысяч рублей.

По разным данным, аудитория Roblox в России составляла от 18 до 24 млн пользователей. Преимущественно это были дети до 17 лет.

Аналитик Эльдар Муртазин отмечал, что блокировка платформы не сможет полностью защитить детей от мошенников, поскольку они найдут способы обойти ограничения. По его словам, блокировка не отпугнет аферистов, а дети будут активно искать пути доступа к запрещенной игре. Аналитик также подчеркнул, что родителям будет сложно объяснить школьникам причины такого запрета.

Не согласился с блокировкой Roblox и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Roblox Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«Блокировка Roblox — это перебор. Как обычно, популярную у детей игру блокируют без общественного обсуждения и даже без решения суда. Просто за людей решили, что им так будет лучше. Причины называют размытые. Будем выяснять. Мой сын играет в Roblox и ни разу не видел там ничего противозаконного», — заявил депутат в Telegram-канале.

