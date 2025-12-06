Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит

Студия Sony Pictures снимет новый, пятый фильм франшизы «Люди в черном» (Men In Black), проект находится на стадии разработки, пишет издание Variety. Что об этом известно, вернется ли актер Уилл Смит к исполнению роли агента Джея?

Что известно о пятой части «Людей в черном»

По данным источников издания, сценаристом новой части серии фильмов станет Крис Бремнер. Автор известен по комедийным боевикам «Плохие парни навсегда» и «Плохие парни до конца».

Пока неизвестно, вернутся ли актеры Уилл Смит и Томми Ли Джонс к ролям охотников на пришельцев, которых сыграли в трех из четырех предыдущих фильмов. При этом Variety отмечает, что участие сценариста Бремнера может привлечь Смита, который также снимался в двух фильмах франшизы «Плохие парни». Уточняется, что Смит одним из первых прочтет готовый сценарий. Будет ли это главная роль или второстепенная, не сообщается. Полный актерский состав картины тоже не определен.

«Неясно, в каком направлении будет развиваться сюжет фильма, и неизвестно, удастся ли убедить звезд оригинального фильма Уилла Смита и Томми Ли Джонса вернуться к своим ролям агентов. После скандала на церемонии вручения премии „Оскар“ в 2022 году Смит вел довольно замкнутый образ жизни, хотя в 2024 году он появился в сиквеле „Плохие парни: Гонки на выживание“, так что его участие в проекте может быть связано с этим. Кроме того, если Смит все еще находится на этапе восстановления своей карьеры, то возвращение к одной из своих самых запоминающихся ролей в популярной франшизе — не самый худший выбор», — пишет издание.

В последний раз Смит появлялся в образе агента Джея в 2013 году, когда вышла третья часть «Людей в черном».

Кадр из фильма «Люди в черном — 3» Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Что известно о «Людях в черном»

«Люди в черном» частично основаны на серии комиксов студии Marvel за авторством Лоуэлла Каннингема. Создатели франшизы взяли за основу только часть истории о некой секретной правительственной организации, контролирующей космический трафик инопланетян.

Ключевым же отличием между комиксами и фильмами является разница во взглядах на историю. Оригинальное творение Каннингема — более мрачная история из альтернативной вселенной. А фильмы — комедия, построенная на гэгах, высмеивающих бюрократическую рутину: инопланетян контролируют не супергерои, а обычные бюджетники.

Уилл Смит не горел желанием сниматься в «Людях в черном», потому что считал два фильма об инопланетянах подряд не лучшим выбором. Уговорить актера передумать взялся продюсер Стивен Спилберг.

Первый фильм «Люди в черном» вышел в 1997 году. В последующие годы в кинотеатрах вышли два сиквела. Также в 2019 году появился перезапуск серии, в котором сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. В мировом прокате франшиза собрала в общей сложности $1,904 млрд.

