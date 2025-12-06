Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину

На фоне скандала с квартирой Ларисы Долиной россияне стали обсуждать в Сети старые интервью певицы, в которых она делала противоречивые заявления. За что ее критикуют?

За что россияне критикуют Долину

В одном из архивных интервью Долина рассказала, как поклонница по ее совету вылечила рак кефирной диетой. Пользователи соцсетей высмеяли это высказывание. Они считают, что такие рекомендации могут навредить здоровью.

«У меня бывали такие случаи. Я никогда не забуду, как в городе Перми ко мне пришла женщина. Она моей кефирной диетой вылечила себя от рака. Она весила 160 килограммов. Ей поставили врачи диагноз. Значит, у нее было ожирение сердца и рак поджелудочной железы. И она за полтора года кефирной диетой поставила себя на ноги. Мало того, что она сбросила 80 килограммов, так у нее все эти опухоли рассосались. У нее сердце начало хорошо работать. Она стояла плакала и целовала мне руки», — говорила в интервью Долина.

Обратили внимание россияне на другие неоднозначные заявления певицы. Одним из самых популярных стал отрывок из передачи «Сто вопросов взрослому», которая вышла в 2010 году: в ней Долина утверждает, что сотрудники ГАИ не останавливают ее машину, поскольку ведомство выдало ей особый документ.

Как тогда призналась артистка, ее водитель в исключительных случаях может нарушить ПДД (например, если она опаздывает в аэропорт), однако за это певицу и водителя не штрафуют.

«Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России... Меня не имеют права останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правил, в любом случае, только по очень острой необходимости», — сказала Долина.

Комментаторы отметили, что из-за такой безнаказанности и происходят ДТП по типу того, которое устроил актер Михаил Ефремов. Ее также назвали неприятной и обвинили в мании величия.

Возмущения вызвал другой отрывок из той же самой программы: в нем артистка с гордостью признается, что муж из-за нее оставил семью с ребенком.

«Боже, она еще и разлучница», «По всем фронтам дно», «Почему ее не запретили тогда, еще после этого интервью?» — отреагировали россияне.

Также резонанс в Сети вызвала малоизвестная песня Долиной 1996 года «Ревнуй». Современных слушателей композиция смутила своим текстом, который написал Михаил Танич, так как в нем прослеживается, по их мнению, романтизация сексуализированного и психологического насилия над женщинами.

«Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови», — пела Лариса Долина.

Судя по архивным кадрам, клип на эту песню в свое время крутили на ОРТ, РТР и НТВ. В ролике снимался актер из «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов.

В другом ролике, который стал вирусным на фоне суда из-за квартиры, Долина по-хамски реагирует на комплимент зрителя, который после концерта подошел к певице и похвалил ее выступление.

«Да неужели? Ну и?» — ответила она.

Порой и коллеги по цеху обвиняли Долину в хамстве и высокомерном поведении. В 2022 году певец Прохор Шаляпин раскритиковал идею организации Российской музыкальной ассоциации, которая собирается помогать молодым талантам. В нее вошла в том числе Лариса Александровна.

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», — написал тогда Шаляпин в соцсетях.

Также он обвинил Долину в наживе на россиянах. Певец заявил, что ему много лет умышленно препятствуют в попадании на эстраду, поэтому ему пришлось «идти клоунадным путем» к известности.

Сама Долина периодически реагирует на нападки хейтеров. Когда один из подписчиков в соцсети упрекнул ее в том, что она «кукарекает за деньги», певица ответила: «Это вы кукарекаете, а я пою».

