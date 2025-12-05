Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян получила признание в Британии — она вошла в ежегодный рейтинг наиболее влиятельных персон мира по версии газеты Financial Times (FT). Как сейчас живет Симоньян, что известно о ее поездке с президентом России Владимиром Путиным в Индию?

За что Симоньян попала в список FT

Ее представление в статье для FT написала журналистка Юлия Иоффе. Она назвала Симоньян «самым преданным посланником» Путина и «валькирией пропаганды». Газета утверждает, что деятельность журналистки оказала заметное воздействие на глобальную ситуацию в 2025 году.

«Симоньян — явно религиозная женщина, и ее последняя книга — роман, в котором она переосмысливает Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле произойдет апокалипсис. Ее послание не смягчилось. По ее словам, Запад завидует России, особенно Великобритания, которая, по ее словам, является „разложившейся империей“», — сказано в публикации.

Что известно о поездке Симоньян в Индию с Путиным

Накануне Симоньян прибыла в Индию, чтобы запустить вещание филиала RT в стране. В церемонии принял участие президент России, находящийся в Индии с официальным визитом 4 и 5 декабря.

Путин обратился к аудитории телеканала с кратким приветственным словом.

«Сегодня важное, очень знаменательное событие. Мы запускаем канал Russia Today в Индии, RT India. Это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает Россия, как живет, к чему стремится Россия», — сказал он.

Телеканал будет работать из студийного комплекса в Нью-Дели и освещать основные векторы российско-индийских отношений, а также ключевую роль Индии и России в многополярном мире.

В ходе поездки в Индию Симоньян рассказала в Telegram-канале, что ее там удивило. В частности, она показала особенность отеля, в который заселилась.

«А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твоя фотография», — рассказала медиаменеджер.

Также она показала кадры с рамками, которые установили в Дели к приезду Путина. На них видно, как рамки, которые ставят в целях досмотра и обеспечения безопасности, выполнены из материала, напоминающего мрамор. Конструкции дополняют узоры в виде ветвей с цветами и листьев.

Что известно о лечении Симоньян от рака

Ранее главред RT рассказала, что 20 октября начала курс химиотерапии. По словам журналистки, она лечится и готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать». Симоньян также сообщила, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. Она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике. В начале декабря она в нем пришла на передачу журналиста Владимира Соловьева.

В разговоре с Соловьевым она также призналась, что на нее и ее 12-летнюю дочь накричали в больнице.

«С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла», — подчеркнула Симоньян.

Журналистка уточнила, что одна из работниц регистратуры узнала ее и попросила передать министру здравоохранения: «Нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали». Симоньян предположила, что женщина «по большой нужде» пошла работать в больницу за небольшую зарплату. При этом она отметила, что испытала стыд после жалобы медиков на уровень оплаты труда.

Останется ли Симоньян главредом RT на фоне лечения рака

Симоньян не говорила о планах в ближайшее время уйти с постов главреда RT и медиагруппы «Россия сегодня». Весной на фоне тяжелого состояния своего супруга Тиграна Кеосаяна она сказала в передаче «Судьба человека», что не может жить без него и уедет на СВО.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе — и ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом», — заявила Симоньян.

Впоследствии она отказалась от идеи ехать в зону спецоперации, так как пришла к выводу, что не может так жестоко поступить с детьми.

В 2023 году журналистка сообщила, что уволится со своих должностей, как только Россия победит в СВО.

«Когда мы победим. Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день. Я серьезно говорю», — пообещала Симоньян.

